ماتيراتزي يوجه رسالة لزيدان ويكشف فريق جيوفينكو المقبل

ماركو ماتيراتزي يتحدث عن واقعته مع زيدان في نهائي مونديال 2006، وفريق جيوفينكو المقبل.

كشف الإيطالي ماركو ماتيراتزي نجم إنتر ومنتخب إيطاليا السابق عن رأيه في الواقعة الشهيرة التي جمعته مع الفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي بطولة كأس العالم 2006.

وأجرى النجم الإيطالي السابق مقابلة مع برنامج "ضيفنا" في قناة "الكاس" القطرية، وتحدث عن رؤيته لمسيرته مواطنه سيباستيان جيوفينكو والذي يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري القطري.

وبالإضافة إلى ذلك كشف ماتيراتزي عن رأيه في أفضل لاعب إفريقي في الوقت الحالي، في ظل المنافسة الكبيرة بين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز على هذه المكانة.

ماذا قال ماتيراتزي عن الأفضل بين محمد صلاح ورياض محرز؟

وخلال فقرة الأسئلة السريعة في البرنامج، أكد ماتيراتزي أن مارشيلو ليبي هو أفضل مدرب إيطالي عبر التاريخ، وأن البرتغالي جوزيه مورينيو هو أفضل مدرب أشرف على تدريبه طوال مسيرته.

وخلال تلك الفقرة سُئل ماتيراتزي عن الأفضل بين صلاح ومحرز والمغربي أشرف حكيمي، وأجاب باقتضاب: "صلاح".

ماذا قال ماتيراتزي عن واقعة زيدان في نهائي مونديال 2006؟

يعد نهائي كأس العالم 2006، والذي جمع بين إيطاليا وفرنسا واحدًا من بين أشهر النهائيات في تاريخ المونديال، ليس فقط بسبب قوة المباراة، لكن بسبب حادثة نطح زين الدين زيدان لماتيراتزي في الوقت الإضافي.

وقال مدافع إيطاليا السابق عن الواقعة: "الأمر في الماضي الآن، ولا يسعني إلا أن أقدم له التهنئة على ما حققه كمدرب".

وأضاف عما إذا كان يتواصل مع زيدان حاليًا: "لا، ولكننا لم نكن أصدقاء حتى في السابق".

ما هو النادي الذي حلم ماتيراتزي بارتداء قميصه؟

وخلال المقابلة كشف المدافع الإيطالي عن النادي الذي حلم بارتداء قميصه خلال مسيرته.

وقال ماتيراتزي: "ربما برشلونة".

ماذا قال ماتيراتزي عن وجهة جيوفينكو المقبلة؟

الإيطالي سيباستيان جيوفينكو رحل عن صفوف نادي الهلال السعودي بنهاية الموسم الماضي، وحتى الآن لم ينضم إلى فريق جديد.

ماتيراتزي تحدث عن مستقبل مواطنه، وكشف اقترابه من الانتقال إلى نادي الغرافة القطري خلال الفترة المقبلة.

وقال مدافع إيطاليا السابق: "نحن نحب الاستكشاف، وفي هذه الحالة جيوفينكو واحد من أبرز اللاعبين، سبق له اللعب في كندا، ثم في السعودية، وهو حاليًا بصدد الحديث مع المسؤولين هنا".

وأضاف: "جيوفينكو يعتبر بمثابة قدوة في إيطاليا، في السابق عندما كنت تلعب في إيطاليا ثم تهاجر مثلما حدث معي، تنقطع أخبارك عن المنتخب الوطني".

وأكمل: "أما اليوم، ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح العالم شاسعًا، ومهما كان الدوري الذي تلعب فيه سيشاهدك الجميع، بل بالعكس من الجيد أن تكون منفتحًا على خيارات مختلفة، وألا تقتصر فقط على اللعب في الدوري الإيطالي".

واختتم ماتيراتزي تصريحاته قائلًا: "عندما تكون لديك إمكانية أن يشاهدك الناس فذلك يقصر المسافات، اختلف الوضع عن السابق وهذا جيد، وأتمنى أنه مثلما نجح في كندا أن يواصل كذلك".

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