ماتيتش واثق من بقاء بوجبا في مانشستر يونايتد

نيمانيا ماتيتش نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد على ثقته في استمرار الفرنسي بول بوجبا رفقة الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد على ثقته في استمرار زميله الفرنسي بول بوجبا مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيتش وأكد خلالها أن بوجبا يعد لاعبًا هامًا للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد.

سولشاير: "ليس لدي أدنى شك في أن بوجبا يريد اللعب مع مانشستر" 🗣️



برأيك هل سيبقى بوجبا مع الشياطين الحُمر في الموسم القادم🤔 pic.twitter.com/CwGVDhPBLN — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وقال ماتيتش: "بول بوجبا لاعب عظيم بكل تأكيد، ويعد ذو أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للنادي، أريده أن يستمر معنا خلال الموسم الجديد دون نقاش".

وأضاف: "سنرى ما الذي سيحدث، هو في الوقت الحالي لاعبًا لمانشستر يونايتد والجميع هنا سيكون سعيدًا لو استمر معنا، لا أتوقع أن يرحل، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن".

لشبونة ينتظر عرض جديد من مانشستر يونايتد لبرونو فيرنانديز

وأكمل: "الفريق الحالي بدون صفقات جاهز ومستعد للدفاع عن النادي بشكل كامل، لا أعلم إذا كان هنا صفقات جديدة لكنني أعتقد أن الجميع سعيد بما نحن عليه اليوم، لكن بالتأكيد أي لاعب جديد سيتم الترحيب به".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل وجود رغبة من ريال مدريد بالحصول على خدماته.