ماتيتش يشكك في قدرة مانشستر يونايتد على الفوز بالبريميرليج

ماتيتش يحدد العنصر المفقود

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح نيمانيا ماتيتش، نجم مانشستر يونايتد، أن فريقه يفتقد للخبرة اللازمة من أجل التتويج بلقب البريميرليج الموسم المقبل.

ماتيتش سبق له تحقيق لقب الدوري في إنجلترا، ولكن بقميص تشيلسي في مناسبتين عامي 2015 و2017.

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وقال ماتيتش للإعلاميين: "الخبرة والجودة تجلبان لك اللقب، نحن نملك جودة متعددة في صفوفنا ولكن لا خبرة".

وأضاف: "نملك خمسة أو ستة لاعبين مميزين مثل راشفورد ومارتيال، ولكن صغار في السن لا يمكنهم قيادة الفريق، كذلك جرينوود يملك مستقبل هائل".

وأكمل الصربي: "يونايتد يعمل على مشروع للمستقبل، ولكن يجب إعطائهم الوقت لأن في سن السابعة عشر لا يمكن أن تلعب وكأنك في السادسة والعشرين".

وأردف: "الجمهور يريد النتائج، ولكن عليه الصبر، هؤلاء اللاعبين سيعيدون يونايتد للقمة".

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وعلق ماتيتش على إمكانية توليه قيادة الفريق: "من الجيد أن تسمع شخص مثل روبسون يشيد بك، أنا من المخضرمين في الفريق وسأحاول القيادة قدر المستطاع".

وختم: "المستقبل؟ لا أعرف، المدرب هو من يختار قائد الفريق، شارة القيادة مهمة، ولكن أن نلعب كرة القدم ونحارب لبعضنا البعض هو الأهم".

ولم يتم الإعلان بعد عن قائد مانشستر الجديد بعد رحيل أنتونيو فالنسيا بعد انتهاء عقده.