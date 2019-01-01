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صفقة دي ليخت تكلف 145 مليون يورو ورايولا يثير المتاعب

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رحيل ماتياس دي ليخت عن صفوف أياكس سيكلف الفريق الذي يسعى لضمه حوالي 145 مليون يورو بإجمالي راتبه وعمولة وكيله وقيمة الانتقال.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل خروج النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت من نادي أياكس، والمتوقع في الصيف المقبل.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب الشاب سيكلف فريقه الجديد حوالي 145 مليون يورو كإجمالي نفقات لإتمام الانتقال.

وذكرت الصحيفة أن أياكس لن يتخلى عن قيمة الـ 75 مليون يورو التي سبق وأن صرح بها النادي وممثلوه في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية.

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ويطلب مينو رايولا وكيل اللاعب الحصول على مبلغ مالي قيمته 10 مليون يورو كعمولة على إتمام الصفقة، من أي طرف سينضم له النجم الشاب.

كما وضع رايولا شرطًا واضحًا بأن يكون راتب اللاعب في ناديه الجديد 12 مليون يورو ولمدة خمسة مواسم بشكل مبدأي، على أن يتم التفاوض على قيمة جديدة فيما بعد.

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ووصلت القيمة الإجمالية بذلك الشكل لـ 145 مليون يورو سيدفعها الفريق الذي سيضم دي ليخت لصفوفه في الصيف المقبل، وعلى مدار خمسة أعوام.

جدير بالذكر أن كلًا من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يسعون للحصول على خدمات اللاعب بعد خروج برشلونة من سباق ضمه.

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