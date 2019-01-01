ماتويدي: ترك الملعب ليس الحل أمام العنصرية وأشعر بالخجل بسبب الريمونتادا

الحوادث العنصرية تتكرر في إيطاليا

علق نجم فرنسا ويوفنتوس بليز ماتويدي على تكرر الحوادث العنصرية في الملاعب الإيطالية والأوروبية خلال الموسم الجاري، وذكر أن ترك الملعب ليس الحل.

وتعرض ماتويدي الموسم الماضي في أكثر من مناسبة للهتافات العنصرية، وبالأخص في لقاء كالياري بساردينيا، مع زميله مويس كين.

وقال متوسط الميدان مع "RMC": "الأمر سخيف، هؤلاء الأشخاص لا مكان لهم في ملاعب كرة القدم، برأيي ترك الملعب ليس الحل للموضوع".

وأكمل: "فكرت في فعلها ولكن أعود وأقول إن هذا ليس الحل، فكرت أن إذا فعلت هذا ستجعل هؤلاء من يرددون تلك الهتافات يشعرون أنهم انتصروا".

واستمر لاعب يوفي: "برأيي الحل يكمن في يد الأشخاص غير الملونين أن يبدوا ردة فعل على ما يحدث، ذلك سيتسبب في هزة برأيي".

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وعاد ماتويدي للحديث عن "ريمونتادا" برشلونة وبي إس جي الشهيرة: "الهزيمة الأسوأ في تاريخي؟ لا، تلك في نهائي اليورو 2016 كانت أصعب".

وأضاف: "كانت هزيمة صعبة وفكرت بعدها أنني لا أريد اللعب مجدداً، كنت أشعر بالخجل، أحب باريس وأملك ذكريات هائلة من وقتي معهم".

ويستعد ماتويدي حالياً رفقة يوفنتوس لخوض لقاء السوبر الإيطالي أمام لاتسيو مساء الأحد في المملكة العربية السعودية.