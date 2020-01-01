ماتويدي يكشف مستقبله في يوفنتوس بعد تصريح ليون برغبتهم في ضمه

بليز ماتويدي نجم فريق يوفنتوس يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة البيانكونيري حتى نهاية عقده.

أكد اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي على رغبته في البقاء رفقة فريقه الحالي يوفنتوس لمدة موسم إضافي بعد نهاية العقد الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن عقده به بند يسمح له بالبقاء لموسم آخر لو أرادت الإدارة ذلك.

وقال ماتويدي: "سأبقى هنا في يوفنتوس فعقدي يسمح لي بالبقاء لعام إضافي لو قرر النادي تمديده، سأكون سعيدًا للغاية لو بقيت هنا لموسم آخر".

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وأضاف: "لم أشك أبدًا بشأن مستقبلي هنا لأنني أشعر بثقة الجميع، بكل تأكيد العمر يتقدم بي لكن عائلتي سعيدة وتحب مدينة تورينو".

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وكان ميشيل جيان أولاس رئيس نادي ليون قد أكد أن جونينيو المدير الرياضي للفريق يسعى للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وقال أولاس: "جونينيو كان يريد الحصول على خدمات ماتويدي في الصيف الماضي لكن ذلك لم يحدث لأنه أراد أن يمضي موسم آخر في صفوف يوفنتوس".

جدير بالذكر أن ماتويدي كان قد انضم لصفوف يوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2017 وحصل على بطولتي دوري مع الفريق الإيطالي.