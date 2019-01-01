ماتويدي: هدفي الاستمرار في يوفنتوس وتعلمت كثيرًا من كريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات ماتويدي حول مستقبله في يوفنتوس

أكد بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس، رغبته البقاء مع السيدة العجوز كاشفًا عن الدور الذي قدّمه كريستيانو رونالدو مع بطل الدوري الإيطالي.

ماتويدي انضم إلى صفوف يوفنتوس في 2017 وحقق لقب الدوري الإيطالي مرتين.

وقال ماتويدي في تصريحات صحفية: "خوض 80 مباراة مع المنتخب أمر يجعلني سعيدًا للغاية وخاصة بتحقيق كأس العالم مع المنتخب والمنافسة في العديد من البطولات. أتمنى أن نقدم شيئًا استثنائيًا في يورو 2020".

وتابع: "أحاول دائمًا أن أبرهن على إمكانياتي لأبقى عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، حينما بدأت مسيرتي الكروية لم أتخيل أنني سألعب 80 مباراة دولية وأحقق كأس العالم وأصل لنهائي اليورو وألعب لأكبر الفرق في القارة".

وحول مستقبله مع يوفنتوس، علّق: "لم أرغب في المقامرة بعد كأس العالم والبحث عن تجربة جديدة ومع قدوم كريستيانو رونالدو كانت فرصة جيدة للعب معه والتعلم منه، فهو لاعب لا يقبل الخسارة حتى ولو في التدريبات وأعتقد أنني أرغب في البقاء في تورينو".

السجل التهديفي لهازارد مع البلوز:



🗓️12-13 : 13⚽️

🗓️13-14 : 17⚽️

🗓️14-15 : 19⚽️

🗓️15-16 : 6⚽️

🗓️16-17 : 17⚽️

🗓️17-18 : 17⚽️

🗓️18-19 : 21⚽️



⚠️ لدينا سؤال هنا.. سيسجل ـــــــــ هدف خلال الموسم الأول مع ريال مدريد:



1⃣ أكثر من 20 هدف

2⃣ أقل من 20 هدف



اختر الإجابة الصحيحة! ✍️ pic.twitter.com/i86dWr4aOT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

واختتم: "عقدي ينتهي في 2020 مع يوفنتوس وسوف ألعب الموسم المقبل مع البيانكونيري وأتمنى الاستمرار لوقت أطول".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي على يد أياكس.