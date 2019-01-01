ماتويدي ضحية جديدة لعنصرية جماهير إنتر

واقعة مؤسفة لجماهير النيراتزوري في ديربي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مباراة الديربي بين إنتر ويوفنتوس مساء السبت شهدت واقعة عنصرية جديدة من قبل جماهير النيراتزوري، والضحية هذه المرة كان بليز ماتويدي.

وتعادل إنتر مع ضيفه بطل إيطاليا بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوسيبي مياتسا" ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من السيري آ.

وقالت "لاجازيتا" إن الواقعة حدثت بالشوط الأول عندما أعلن الحكم احتساب مخالفة على ماتويدي احتج عليه الأخير وطالب بركلة جزاء لصالحه، لترد جماهير "كورفا نورد" بترديد أصوات القردة.

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وأشار التقرير أن باقي الملعب حاول التغطية على صياحات الكورفا وأبدى استهجانه من الهتافات العنصرية لأولتراس فريقه.

وسبق وتصادمت الكورفا وباقي جماهير النيراتزوري بسبب الاختلاف حول مساندة مهاجم الفريق ماورو إيكاردي بعد عودته للمشاركة مع الفريق من جديد.

الجدير بالذكر أن إنتر سبق وتم عقابه بسبب الهتافات العنصرية في أعقاب حادثة كاليدو كوليبالي في مباراة نابولي بمرحلة الذهاب للدوري.