ماتزاري بعد الفوز على ميلان: تورينو ليس أقل من أي أحد

المدرب يتهم الحكام بالتصيد له!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى والتر ماتزاري مدرب تورينو سعادته بالفوز على ميلان 2-0 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإيطالي.

وقال ماتزاري عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"تعلمنا الليلة أنه يمكننا قتال أي أحد. لقد كان فوزاً مستحقاً، فزنا على الكبار هذا الموسم ومنهم ميلان 2-0، لم نعد نشعر بالدونية أمام أي أحد".

وأضاف:"الفريق يتطور بشكل استثنائي وأتمنى أن نستطيع مواصلة هذا الطريق حتى نهاية الموسم وما يليها".

وأوضح مدرب نابولي السابق:"لا أنتقد أننا نشبه فريقي مع نابولي من الناحية التكتيكية، حيث يملك اللاعبون صفات مختلفة والمدرب يجب أن يعمل مع لاعبيه وعلى نقاط قوتهم، نحن أقرب لأتالانتا تكتيكياً هذا الموسم".

أما عن طرده خلال المباراة قال:"لن أقول أنهم يتصيدون لي، ولكن يمكنكم قول ذلك! لم أكن أسب الحكم على كل حال، كنت أتناقش مع أعضاء فريقي بشأن بعض القرارات التي كانت خاطئة بوضوح"!

يذكر أن ماتزاري قد تعرض للطرد للمرة السادسة هذا الموسم!