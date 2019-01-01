ماتزاري: الفوز على يوفنتوس؟ من حقنا أن نحلم

مدرب تورينو والتر ماتزاري يتحدث قبل الديربي المنتظر أمام يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال والتر ماتزاري المدير الفني لنادي تورينو أن فريقه بمقدوره الفوز على يوفنتوس في أليانز ستاديوم ومواصلة نتائجة الإيجابية.

ويحل تورينو مساء السوم الجمعة ضيفًا على يوفنتوس ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وقبل الديربي، قال ماتزاري إن لاعبي وجماهير تورينو من حقهم أن يحلموا بالفوز على يوفنتوس في ملعبه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "نحن الآن ننافس على بطاقة أوروبية، بإمكاننا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات"

وتابع: "فزنا على ميلان في الجولة الأخيرة واقتربنا من المركز الرابع، علينا مواصلة الفوز والتفكير في المضي قدمًا"

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يذكر أن مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وتورينو كانت قد انتهت بفوز السيدة العجوز بهدف للا شيء سجله رونالدو