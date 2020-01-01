ماتا: هازارد أفضل لاعب في البريميرليج ولم يحالفه الحظ في ريال مدريد

تعرف على رأي ماتا في هازارد

أشاد خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، بنجم ريال مدريد، إيدين هازارد، مؤكدًا أنّ الأخير كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

ماتا لعب بجوار هازارد في صفوف تشيلسي قبل أن يغادر الأول إلى مانشستر يونايتد.

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وقال ماتا في حوار مع صحيفة"آس" الإسبانية: "أحببت اللعب بجوار وضد هازارد، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في الدوري خلال هذه الفترة، وكان يستطيع جلب الفوز لفريقه في مباريات معقدة".

وتابع: "تدربت معه وأعرف ما الذي يستطيع القيام به، لم يكن محظوظًا في ريال مدريد بسبب الإصابات، ولكني واثق من أنه سيعود أقوى".

وبجانب هازارد، اختار ماتا لاعبو مانشستر يونايتد، واين روني وريان جيجز وبول سكولز بجانب ثلاثي تشيلسي فرانك لامبارد وجون تيري وديديه دروجبا بين الأفضل في تاريخ البريميرليج.

وبالعودة إلى مسرح الأحلام، واصل: "أفضل لحظة لي مع مانشستر يونايتد كانت في مشاركتي الأولى معهم وكذلك الفوز بالدوري الأوروبي، لقد كانت ذكريات رائعة".

وأردف: "صديقي المقرب في غرفة ملايس مانشستر يونايتد هو دافيد دي خيا، كما أنّ علاقتي مع أندير هيريرا قبل رحيله كانت قوية للغاية. نحن أصدقاء".

واختتم: "اشتاق لهيريرا سواء في أرض الملعب أو في غرفة الملابس. لقد عشنا في أماكن متقاربة بمانشستر وكنا نحضر التدريبات سويًا ونتناول العشاء معًا. لا أزال في تواصل معه وهو سعيد في باريس".

جدير بالذكر أنّ ماتا كان مرشحًا للانضمام إلى برشلونة لكنّه فضّل البقاء مع مانشستر يونايتد.