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دوري أبطال أوروبا

ماتا: مواجهة فالنسيا عاطفية بالنسبة لي

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ماتا يعود لمواجهة لفريقه القديم

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، عن المواجهة أمام فالنسيا بدوري الأبطال وقال إنها تحمل طابعاً خاصاً له لكونهام أمام فريقه القديم.

ولعب ماتا مع فالنسيا في الفترة ما بين 2007 و2011، ثم انتقل للعب بألوان تشيلسي ومن بعدها إلى فريقه الحالي.

وقال ماتا في تصريحات نقلتها "سكاي": "مباراة الغد خاصة بالنسبة لي، عندما عدت هنا مع تشيلسي كان أمراً لا ينسى، وأتمنى أن يتكرر".

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وواصل: "المباراة لا تعني شيء فيما يخص الترشح، ولكن على المستوى الشخصي هي تحمل عديد الذكريات والمشاعر، فالنسيا كان منزلي لأربعة أعوام".

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وأضاف: "أنا سعيد جداً بتلك الفترة التي قضيتها هناك وسأظل دائماً ممتناً لها، الآن أنا في مانشستر يونايتد وسعيد كذلك ولا أعرف ما سيحدث بالمستقبل".

وختم الإسباني: "أحب البريميرليج ولكن لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وينتهي عقد ماتا مع مانشستر يونايتد بحلول الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادي في يناير المقبل مجاناً.

ويستضيف فالنسيا مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، ويحتاج الأخير للانتصار وتعثر يوفنتوس حتى يتصدر المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

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