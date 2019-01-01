ماتا: مساعدة المجتمع والآخرين بالنسبة أهم من تسجيل هدفاً في النهائي

ماتا يرغب في تغيير فكر لاعبي كرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مساعدة المجتمع وتنميته لها فائدة بالنسبة له أكثر من تسجيل هدفاً في مباراة نهائية.

ونشر اللاعب الإسباني، صاحب الـ 31 عاماً، فكرة إنشاء جمعية خيرية للاعبين بتوزيع نسبة صغيرة من أرباحهم على القضايا الخيرية في العالم.

وقال ماتا في تصريحات صحفية: "يوجد الكثير من الأموال في عالم كرة القدم، ولكن بالنسبة لي المشكلة ليست هنا".

وواصل: "إذا تمكننا من استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار فعلياً في نوع مختلف من كرة القدم، وهي كرة قدم اجتماعية، أعتقد أن هذا سيكون منطقي".

وتابع: "أنا سعيد جداً لكوني لاعب كرة قدم وحققت الكثير من الجوائز المهمة، أشعر بأنني محظوظ أتمنى أن أفوز بأكثر من هذا".

وأكمل: "عندما تكون في مهنة كهذه فإنك تتحمل مسؤولية الكثير من الأشخاص المعجبين بك، من رأيي أن مساعدة الآخرين قد تكون أكثر أهمية من تسجيل هدفاً في مباراة نهائية".