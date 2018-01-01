النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

ماتا: لا يهم من نواجه في ثمن نهائي دوري الأبطال

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
لاعب مانشستر يونايتد يرى ضرورة الفوز بالمباريات حتى لو قدّم الفريق مستوى متراجع

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد خوان ماتا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، أنّ فريقه لا يقلق من منافسه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لأن جميع الفريق على أعلى مستوى.

مانشستر يونايتد تاهل لثمن نهائي الأبطال رغم الهزيمة أمام فالنسيا بهدفين لهدف.

وقال ماتا في تصريحات للموقع الرسمي: "لا يهم الفريق الذي سنلعب أمامه في دور الـ 16 لأن كل الفرق جيدة للغاية، علينا الآن نسيان دوري أبطال أوروبا والتركيز على قمة الأحد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي".

اختيارات المحررين

وتابع: "نحن محبطون من نتيجة المباراة وخاصة بعد خسارة يوفنتوس أمام يونج بويز مما يعني أننا كنا نستطيع تصدر المجموعة لو فزنا. الأهم أننا الآن في ثمن النهائي".

لاعب تشيلسي السابق أكد على ضرورة الفوز في المباريات المقبلة حتى لو كان الأداء متوسطًا وذلك احترامًا لتاريخ وجماهير مانشستر يونايتد.

واختتم: "سعيد للغاية بالاستقبال الذي تلقيته من جماهير الميستايا والعودة مرة أخرى لفالنسيا. أنا ممتن لهذا الفريق للغاية".

مورينيو: سجلنا هدفين أمام فالنسيا ولكن خسرنا

قرعة ثمن النهائي تُقام يوم الإثنين المقبل وقد يلعب مانشستر يونايتد أمام بروسيا دورتموند أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو بورتو أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق