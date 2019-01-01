ماتا: ماجواير يمتلك المقومات التي تجعله قائداً ناجحاً لمانشستر يونايتد

مدرب الفريق سولشاير ألمح في وقت سابق أنه يفكر في منح ماجواير شارة القيادة يوماً ما

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أن زميله في الفريق هاري ماجواير يمتلك جميع مقومات التي تجعله قائداً ناجحاً للشياطين الحمر في يوم من الأيام.

وانضم ماجواير إلى كتيبة الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الماضية قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

المدرب المُفضل لدي خيا يُغادر مانشستر يونايتد

وقال ماتا عند سؤاله هل يكون ماجواير قائداً للشياطين الحمر: "لما لا؟، لدية الخبرة وقوي جسدياً وهذا مهم، بالإضافة إلى أنه لديه خبرة دولية".

وواصل: "انضم إلى فريق كبير، لدية فرصة لتحقيق المزيد، كما أن مركزه كمدافع يسمح له بأن يكون قائداً جيداً".

وتطرق اللاعب الإسباني إلى الحديث عن بقية صفقات الفريق الجديدة، دانيال جيمس وآرون وان بيساكا.

وقال صاحب الـ 31 عاماً: "جيمس بدء بداية رائعة مع الفريق، الجميع يلاحظ سرعته".

سولشاير يفكر في منح ماجواير شارة قيادة مانشستر يونايتد

وتابع: "أما بيساكا فإنه رائع في الواجبات الدفاعية، لم أر لاعب مثله إنه لا يصدق، حتى في التدريبات أنت تعتقد أنك تجاوزته ولكنه يظهر ويقطع منك الكرة".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال، مساء غد الإثنين في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.