ماتا: لهذا السبب وافقت على التجديد لمانشستر يونايتد

ويَعد جماهير النادي بالأفضل

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشف النجم الإسباني خوان ماتا عن أسباب موافقته على تجديد الولاء لناديه مانشستر يونايتد، على الرغم من معاناته مع الفريق، إما بالجلوس على مقاعد البدلاء أو بالابتعاد عن الملاعب لفترات طويلة بداعي الإصابة.

وكانت أغلب التقارير الواردة من داخل "أولد ترافورد"، تُرجح سيناريو عودة صاحب الـ31 عامًا إلى وطنه، مع انتهاء عقده مع النادي مطلع يوليو الجاري، حتى أن بعض الأنباء الإسبانية ربطت مستقبله ببرشلونة.

لكن فجأة، أعلن عملاق البريميرليج أن القادم من تشيلسي في شتاء 2014، سيبقى في معقل الشياطين الحمر لموسمين قادمين، بالإضافة لموسم ثالث بالاتفاق بين الطرفين، وذلك عكس السياسة المتبعة في النادي منذ سنوات، بالاكتفاء بمد عقد كل من تجاوز ربيعه الـ30، لمدة موسم واحد قبل للتجديد.

وقبل الانخراط في الجولة الاستعدادية لموسم مانشستر يونايتد الجديد, قال ماتا لموقع النادي الرسمي في رده على سؤال عن أسباب موافقته على البقاء "هناك أشياء كثيرة، وأول هذه الأشياء شعوري بالانتماء للنادي، إنه لشيء مميز وفريد من نوعه".

كيتا بالدي ✅

ساديو ماني ✅



قائمة أسود التيرانجا في مواجهة بنين في دور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 🇸🇳📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/peBskdfL0b — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وتابع فاصل المديح "نعلم جميعًا أن هناك 3 أو 4 أندية كبرى في أوروبا، ومانشستر يونايتد أحدهم، وذلك على الرغم من أنه ليس في أفضل لحظاته التاريخية لعدم حصولنا على البطولات، وهذا الشعور يراودنا يوميًا، وكأننا شياطين أحمر، وهذا أمر لا يُصدق، ولذا قررت البقاء لفترة أطول".

وفي ختام حديثه، تعهد ببذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على تحقيق أهداف الفريق، مشيرًا إلى أنه يدرك جيدًا أن النادي يمر بظروف صعبة، لكنه يتطلع للأفضل سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي في المرحلة القادمة.