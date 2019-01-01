ماتايوس يكشف أسباب رفضه انضمام ديمبيلي لبايرن ميونخ

تعرف على تصريحات لوتار ماتياس حول المفاضلة بين ديمبيلي وساني

فضّل لوتار ماتايوس، أسطورة بايرن ميونخ، التوقيع مع ليروي ساني من مانشستر سيتي بدلًا من ضم لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي.

باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ لأجل التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ 23 عامًا.

وقال ماتايوس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حينما رأيت ما تسبب فيه ديمبيلي مع برشلونة وكذلك بروسيا دورتموند فلا أجد أي سبب منطقي يدفع بايرن ميونخ لضمه".

وتابع: "أولي هونيس, رئيس بايرن ميونخ, كان لديه موقفًا واضحًا من تصرفات ديمبيلي وطريقة رحيله عن بروسيا دورتموند, لو تعاقد معه البافاري يعني هذا خسارة كبيرة لمصداقية النادي".

واختتم: "أُفضل التوقيع مع ساني لأنّه ألماني وليس مثل الفرنسي الذي قد يقرر لاحقًا تغيير الدوري والفريق الذي ينشط له".

جدير بالذكر أنّ رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، نفى إمكانية التخلي عن ديمبيلي في الصيف الجاري.