مؤمن زكريا يوجه الشكر للأهلي بعد تكريمه .. وعبدالحفيظ يرد

لفتة طيبة من الأهلي مع مؤمن زكريا

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن زيارته للقلعة الحمراء اليوم الخميس، خلال مران فريقه، بعد دعوة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ولاقى مؤمن مساندة خلال الأيام الماضية بسبب الأزمة الصحية الذي يمر بها والتي أبعدته عن ممارسة كرة القدم نهائيًا خلال الفترة الأخيرة.

ووجه مؤمن عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي الشكر لمجلس الإدارة واللاعبين على هامش احتفال تكريمه قبل المران الجماعي.

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وقال مؤمن: "الأهلي لم يتخل عني وقاموا بالوقوف بجواري، ووجودي اليوم بين اللاعبين تأكيدًا للروابط والعلاقات الوثيقة بيني جميع أفراد الأهلي".

وفي نفس السياق، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي: "سعيد بوجود مؤمن اليوم في مران الفريق، كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية".

وتابع: "تكريم مؤمن زكريا خطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دعم كامل لكل أبنائه، ويجب أن يلقى مؤمن مساندة من الجميع".

وغادر الأهلي عقب المران إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.