مؤمن زكريا يطلب جلسة مع عبدالحفيظ لحسم مصيره في الأهلي

مؤمن زكريا تم استبعاده من القائمة الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طلب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لتحديد مصيره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مناوشات قد وقعت خلال الأيام الأخيرة بعد استبعاد مؤمن زكريا من القائمة الإفريقية، وقام بتوجيه بعض الكلمات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن مؤمن زكريا بعد استبعاده من القائمة الإفريقية للأهلي بالموسم الجديد طلب عقد جلسة مع مدير الكرة.

وأشارت التقارير أن الجلسة ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث عن مستقبله بشأن استمراره مع الفريق أو الرحيل.

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ويفضل اللاعب الرحيل عن الأهلي بعد الاستبعاد من قائمة إفريقيا، حيث يمتلك زكريا بعض العروض المحلية للرحيل عن الأحمر.