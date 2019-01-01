صور.. مسيرة من جمهور الأهلي إلى بيت مؤمن زكريا

جمهور القلعة الحمراء يواصل تقديمه الدعم لصاحب الـ31 عامًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تواصل دعم الجميع لمؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري، وهذه المرة في لفتة رائعة من قبل جمهور القلعة الحمراء.

اللاعب كشف منذ يومين عن معاناته من إصابة نفسية من الدرجة الأولى، تحول بين مشاركته في التدريبات والمباريات، حيث من المقرر أن يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

لم يكتف جمهور الشياطين الحمر بدعم اللاعب من خلال فيديوهات وتغريدات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين إلا أنه توجه إلى منزله اليوم الأحد.

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عدد من الجماهير الأهلاوية زحفت إلى منزل زكريا، لتردد هتافات دعم له وتشجيع على عودته أقوى من زي قبل، مؤكدة انتظارها لعودته.

وحرص صاحب الـ31 عامًا على النزول إلى مدخل عمارته لرد التحية للجماهير والتقاط الصور التذكارية معهم، معربًا عن سعادته بهذه اللفتة.

يذكر أنه في الموسم المنقضي، خاض زكريا ست مباريات فقط مع الأهلي المصري، قبل أن يعار في يناير 2019 إلى أحد السعودي، والذي لم يشارك معه في أي مباراة، إثر إصابته.