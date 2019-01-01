مؤمن زكريا يعود لإثارة الجدل: الخلل ليس مني ولا أملك سوى المشاهدة

بعد أن رحل معارًا في يناير في ظل أزمة استبعاده، يبدو أن الأزمات عادت من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري، جدلًا واسعًا برسالة غامضة نشرها، تشير إلى عودة أزمته في القلعة الحمراء من جديد.

صاحب الـ31 عامًا خرج من القلعة الحمراء معارًا إلى أحد السعودي في يناير الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد عدة أسابيع، لوجود عدة أزمات مع مجلس الإدارة واتهامه بمعاناة من إصابة مزمنة، قبل أن يتراجع النادي السعودي عن هذه الاتهامات.

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وكتب زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين.

"دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك، لا تملك شيء غير المشاهدة".

وأضاف: "مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع".

واختتم: "طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين



دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.



مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع



طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 3, 2019

يذكر أن رحيل زكريا في يناير الماضي للإعارة بالدوري السعودي، جاء لاستبعاده من عديد المباريات قبل فترة رحيله وسط تقارير تؤكد وجود أزمة بينه وبين محمد يوسف؛ المدرب العام الحالي، في عهد المدير الفني السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، والأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني الحالي، حيث اتهمه البعض بالوقوف خلف استبعاد اللاعب من المباريات في الوقت الذي كان يؤكد به يوسف أن فرصته قادمة.