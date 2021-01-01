مؤمنة يتحدث عن التعاقد مع ريجيكامب وخطأ ضم "نيانج" ومفاوضات ثنائي الزمالك

مؤمنة يكشف تفاصيل أزمات الأهلي

تحدث عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن الأزمات التي يتعرض لها الراقي خلال الفترة الأخيرة، والتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق فنيًا.

الأهلي تعاقد مؤخرًا مع ريجيكامب حيث وصل المدير الفني إلى جدة أمس من أجل قيادة الراقي في المباريات المتبقة من الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وقال مؤمنة في تصريحات عبر برنامج "الدوري مع وليد": "ريجيكامب تعرض للانتقادات من قبل عند توليه تدريب الهلال، ووصل معهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وإن لم تكن نتائجه مميزة في الدوري الإماراتي إلا أنه متحمس لقيادة الفريق بشكل كبير".

مصير عبدالرحمن غريب

أشارت تقارير مؤخرًا إلى بعض الجدل حول مصير عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي المميز، وأن هناك احتمالات لرحيله في حال عدم تمكن الراقي من تمديد عقده.

وقال مؤمنة في هذا الصدد: "عبدالرحمن غريب مازال عقده مستمرًا مع النادي، وسعيد بما يقدمه رفقة الفريق وهو من أبناء الأهلي ولن يرحل، ويقدم مستويات كبيرة على المستوى المحلي ومع المنتخب".

أزمة الدفاع

حاول الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع مدافع قوي يدعم به الخطوط الخلفية للراقي بسبب الأخطاء المتكررة خلال المباريات.

وشرح مؤمنة الأزمة قائلًا: "كنا نسعى للتعاقد مع مدافع كرغبة أولى وحاولنا مع أكثر من لاعب، على رأسهم اللاعب العراقي (سعد ناطق) ولكن لم تكتمل الصفقة، ومن بعده جمال بلعمري ولكن كان هناك أزمات ستحدث حالة التعاقد معه على رأسها مع نادي الشباب".

وأضاف: "حاولنا ضم مدافع من ثنائي الزمالك (محمود الونش ومحمود علاء) ولكن لم تفلح الأمور، كل المفاوضات فشلت وقتها في ضم مدافع".

وتابع مؤمن حديثه: "لا توجد مفاوضات مطلقًا مع النصر من أجل رحيل محمد العويس عقده مازال قائم، هو وزملائه يسعوا لاستعادة روح الفريق وإرضاء الجماهير".

#الدوري_مع_وليد | عبدالإله مؤمنة - رئيس النادي #الأهلي: عبدالرحمن غريب ولد النادي ولن نتركه يرحل.. اللاعب العراقي كانت لديه رغبة لكن ناديه رفض.. حاولنا مع لاعب الشباب السابق بلعمري وقدمنا كل التسهيلات لكن لم نوفق.#قناة_SBC pic.twitter.com/TZvUHiWXlN — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 5, 2021

هل طلب ميتريتسا فسخ عقده .. وموقف نيانج

أنباء ترددت خلال الفترة الأخيرة حول رغبة ميتريتسا فسخ عقده بسبب تأخر مستحقاته من إدارة النادي.

قال مؤمنة: "لا أحب الحديث في هذا الشأن ولكن نحن تأخرنا في مستحقات بعض اللاعبين ونسعى لحل هذه الأزمات خلال الفترة المقبلة".

وعن نيانج قال: "التعاقد مع نيانج خطأ فني، ولكنني تعاقدت مع لاعب من الدوري الفرنسي ومهاجم منتخب السنغال وليس طبيب وجئت به ليكون لاعبًا".

ويعيش الأهلي في الوقت الحالي الكثير من الأزمات، الفنية تارة والإدارية تارة أخرى، ويسعى مؤمنة في الوقت الحالي للخروج بالنادي بأقل الخسائر.