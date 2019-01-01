مؤتمر يوفنتوس | أليجري: ديربي إيطاليا مواجهة خاصة ودوري الأبطال مثل الأوغاد

ماسيميليانو أليجري يتحدث حول مباراة يوفنتوس أمام إنتر ميلان وعن دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري إن حسم لقب الدوري الإيطالي لن يؤثر على قيمة المباراة بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

وسيحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على إنتر غدًا السبت على ملعب جيوسيبي مياتزا في ديربي إيطاليا المنتظر من الجميع.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أكد ماسيمليانو أليجري أن مباراة ديربي إيطاليا تظل محتفظة بقيمتها بغض النظر عن حسابات الترتيب والنقاط.

وقال أليجري: "إنتر يلعبون من أجل المركز الثالث وسيلعبون من أجل الفوز، هم لديهم هذا الحافز إضافة إلى الرغبة الدائمة في حسم مواجهة الديربي.

وأضاف: "كيليني سيعود غدًا وسيلعب، ولكننا سنفتقد بينتانكور بسبب معاناته من آلام على مستوى عضلات الفخذ"

وتابع: "في حال لعب مويس كين فإنه سيكون في مكان بيرنارديسكي، لا يمكنني إخباركم بكل التفاصيل الخاصة بذلك الآن"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وحول ماروتا وأنييلي قال أليجري: "بالنسبة إلى أنييلي سنجلس بنهاية هذا الأسبوع ومرة أخرى بعد أسابيع لنعرف ماذا سيحدث مستقبلًا"

وأضاف: "أما بالنسبة لماروتا فلم أره ولا مرة منذ رحيله عن يوفنتوس، هو شخص ودود وجمعتنا علاقة صداقة إبان تواجده هنا"

وحول دوري أبطال أوروبا قال أليجري: "إنها بطولة كبيرة والتتويج بها شعور مميز بطبيعة الحال وكل الأندية الكبرى تلعب من أجل ذلك"

وأضاف: "فقط أنت تشعر أنها كالأوغاد، تحتاج إلى أن تصل إلى كافة مبارياتها الهامة كامل الصفوف وبكل لاعبيك وبكامل لياقتهم"

وتابع: "الخروج من دوري أبطال أوروبا لا يؤشر دومًا على ضعف الفريق إذ أنها مباراة واحدة قادرة على تغيير الأمور"

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يذكر أن يوفنتوس قد حسم الأسبوع الماضي لقب الدوري الإيطالي السابع له على التوالي والخامس والثلاثين له في تاريخه بفوزه على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.