مؤتمر ياسر المسحل - عودة الحكم السعودي ومدرب المنتخب الوطني

هيئة الرياضة تخصص أرض لبناء مبنى ثابت للاتحاد السعودي لكرة القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ضرورة عودة الحكم المحلي لإدارة المباريات بالدوري من جديد، وإن كان الموسم المقبل سيستمر تواجد الحكم الأجنبي به.

رئيس الاتحاد السعودي عقد اجتماعه الأول مع أعضاء مجلس إدارته عصر اليوم الثلاثاء، أجرى بعده مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح عدة نقاط.

الاجتماع الأول للاتحاد السعودي - تعرف على رؤساء اللجان

وقال مسحل في المؤتمر الصحفي: "شكرًا جزيلًا لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير للرياضة، والشكر موصول لتركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمه لنا من البداية، وآخر دعمه كان تخصيص أرض لبناء مقر دائم للاتحاد السعودي، وهو ما كان يشكو منه الاتحاد السابق، وقريبًا سنعرض المخطط الأولى للبناء، على أن يتم البدء به في الأشهر المقبلة.

"بدأنا اجتماعنا بتشكيل اللجان، لكن فارس الضبيبان رئيس لجنة الاحتراف، وأحمد الراشد النجم الكبير السابق والمشرف المنتخبات السنية، اعتذرا عن استكمال مهمتهما وقدموا استقالتهم، وسننسق مع الجمعية العمومية لتعيين أعضاء مرشحين للجان، أما عبد العزيز العفالق فغاب عن الاجتماع لوجوده خارج المملكة، لكنه مستمر معنا ومتحمس لأداء مهامه".

وأضاف ياسر المسحل: "لجنتا الانضباط والاستئناف لا يمكننا أن نكلف أي عضو من اتحاد الكرة برئاستهما، لأنهما لجان مستقلة، الاستئناف مصادق عليها من المجلس السابق والجميع مؤيد أن اللجان القضائية تكون منفصلة".

إدواردو على وشك الرحيل - جلطة سراي يجتمع مع وكيله

أما عن لجنة الحكام فأوضح رئيس الاتحاد: "الإيطالي كولينا مستمر في رئاستها، سنحاول تطويرها خلال الفترة المقبلة، لكن على الجميع أن يعلم أن ميزانيتنا في المستقبل لن تسمح بحكام أجانب في كل مباراة، يجب أن يعود الحكم السعودي، خاصة وأننا نطبق تقنية الفيديو والأخطاء قلت، إلا أنني أعتقد أن الموسم المقبل سيستمر به الحكم الأجنبي، وننتظر اجتماع رئيس اللجنة الجديد".

وتطرق للحديث عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني: "سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه قبل أغسطس المقبل".

واختتم بالحديث عن كأس السوبر: "مسماه الحالي كأس الهيئة العامة للرياضة، لذلك لا نستطيع أن نتحدث فيه إلا بعد الاجتماع مع هيئة الرياضة".

ومن المقرر أن يجمع كأس السوبر بين النصر العائد للتتويج بطلًا للدوري بعد غياب ثلاث سنوات، والتعاون بطل كأس الملك لأول مرة في تاريخه.