مؤتمر ميلان | جيامباولو يكشف أهداف الروسونيري ويشيد ببيونتك

تعرف على تصريحات مدرب ميلان قبل مواجهة أودونيزي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ماركو جيامباولو، المدير الفني لنادي ميلان، أنّ الفريق سوف يحاول أن يبدأ الدوري الإيطالي بأفضل صورة ممكنة مشيدًا بما يقدمه كريستوف بيونتك.

ميلان يستهل مشواره في السيري آ بلقاء ضد أودونيزي مساء غدًا، الأحد.

وقال جيامباولو في المؤتمر الصحفي: "الأمور تسير بحسب الخطة. بعض اللاعبون انضموا متأخرين وسوف يحتاجون لبعض الوقت قبل الدخول في الأجواء ولكن في المجمل أعتقد أننا على أتم استعداد لبداية الموسم الجديد".

وتابع: "في الفترة التحضيريةلعبنا ضد فرق لديها طرق لعب مختلفة وواجهنا 6 خصوم مختلفين، أعتقد أننا تعلمنا كثيرًا من هذه اللقاءات ولدينا فرصة للتطور".

مدرب الروسونيري رفض حسم مستقبل سوسو مؤكدًا أنّه منحه رأيه الفني كمدرب ولكن هذا الأمر لا يكفي موضحًا أنّه قدّم فترة تحضيرية مميزة وكان قويًا على الصعيد الهجومي.

كما أشاد بسوق الانتقالات مؤكدًا أن الصفقات التي جاءت خلال الصيف الجاري كانت مناسبة للغاية التركيز على تقييم كل اللاعبين ومنحهم فرصًا كاملة.

وأردف: " كريستوف بيونتك هو المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء. إنّه لاعب يمتلك شخصية فردية وقادر على التهديف والمرواغة. لست قلقًا بوجود هذه الإمكانيات في فريقي وسوف احاول الاستفادة القصوى منه.

واختتم: "هدفنا أن نبدأ الدوري الإيطالي بصورة مثالية ونحاول تقديم الأفضل كمجموعة. أندريه سيلفا لا يزال لاعبًا لميلان ولا أهتم بما قيل عنه ضمن شائعات سوق الانتقالات".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي استبعد ميلان من المشاركة الأوروبية لتحسين ظروفه المالية تجنبًا لانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.