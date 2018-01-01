مؤتمر ميلان | جاتوزو ينفي اقتراب هيجواين من الانضمام لتشيلسي

تعرف على تصريحات جاتوزو بشأن شائعات انضمام هيجواين لتشيلسي

علّق جينارو جاتزوز، المدير الفني لنادي ميلان، على تقارير اقتراب جونزالو هيجواين من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي.

تشيلسي كان قريبًا من ضم هيجواين من يوفنتوس في الصيف الماضي ولكن اللاعب اختار ميلان.

وقال جاتوزو في تصريجات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا: "لا أعرف أي شيء عن رحيل اللاعب أو تبادل مع ألفارو موراتا نحن نحتفظ بهيجواين كما أنّ تشيلسي لن يستقدم لاعبًا بعمر 30 أو 31 عامًا".

وتابع: "هيجواين يمر بفترة عصيبة مؤخرًا ولكنّه ليس الوحيد بل الفريق ككل ولكني أقدر الأرجنتيني كثيرًا ولا أمتلك أدنى شك في قدرته على قيادة هجوم الفريق".

مدرب الروسونيري أكد أنّ أي لاعب في موقف مثل هيجواين وغيابه عن تسجيل الأهداف يشعر بغضب ولكن مع الوقت الأمور تتحسن وهذا شيء طبيعي في كرة القدم.

⭕️ ما يحدث لـ كيتا وفابينيو هو أمر طبيعي.



🎙️كلوب يشرح ما يمر به ثنائي وسط ميدان الريدز لحجز مكانًا أساسيًا والتواجد باستمرار في التشكيلة الأساسية للفريق pic.twitter.com/2U6mTqm5kP — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 21, 2018

وواصل: "الإدارة ترغب في أن نصل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ونحن الآن في المركز الرابع وعلينا الحفاظ على ذلك. ستكون كارثة لو أننا في المركز الثامن أو التاسع".

واختتم: "الهزيمة من أوليمبياكوس كانت ضربة موجعة ولكن علينا الاستمرار في العمل. أزمتنا حاليًا في أن لاعبي خط الوسط لا يساعدون المهاجمين بالصورة الكافية وهذا أمر أعمل على علاجه في الفترة المقبلة".

ميلان ودّع بطولة الدوري الأوروبي من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام أوليمبياكوس.