مؤتمر ليفربول | كلوب: لم أتوقع صدارة الدوري والفريق متفوق ذهنيًا

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صعوبة الفوز بالدوري الإنجليزي مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية.

ليفربول يبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي بعد 24 جولة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام: "لا أحد يرغب في أن ينهي الدوري في المركز السادس مثلا، ولا نود تحقيق 63 نقطة بنهاية الموسم، هدفنا دائمًا الفوز بالبطولة والتركيز على ما نقدم وسوف نحاول دائمًا عدم النظر إلى فارق النقاط لأجل حصد اللقب".

وحول اقتراب هيندرسون من مباراته الـ 300 في الدوري الإنجليزي: "راقبوا عدد المباريات التي خاضها تحت قيادتي لتعرفوا قيمته الحقيقية بالنسبة لي".

وواصل: "نحاول خلق الجو المناسب للاعبين ليكونوا في أفضل حالة ذهنية لكل مباراة، أعتقد أن اللاعبين لا يعانون من أي أزمة على هذا المستوى لقد وصلنا لنهائيين أوروبين ولم نخسر لأي سبب ذهني".

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مدرب بروسيا دورتموند السابق أكد أنّه توقع تفوق مانشستر سيتي في الصدارة بحلول فبراير ولكن ليفربول قدّم مستويات مذهلة وحافظ على الاستمرارية في الأداء.

واختتم: "أعتقد أن مباراة وست هام لن تكون سهلة وبعد خسارة نقطتين أمام ليستر سيتي علينا العودة والفوز. كما أنني سعيد بتأقلم نابي كيتا وسوف نحاول الاستفادة منه بقدر الإمكان".

ولم يحقق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990 كما لم يحصد أي لقب تحت قيادة كلوب.