مؤتمر ريال مدريد | سولاري: جدول المباريات مضحك ومارسيلو يرد في الملعب

سولاري يرى أنّ هناك ظلمًا واضحًا لريال مدريد في توزيع المباريات وهي المرة الثانية التي يتحدث عن الأمر

انتقد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جدول مباريات فريقه في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أنّ فريقه يتعرض لظلم مقارنة بالمنافس برشلونة.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ليفانتي مساء غد، الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "أرى أنّ مواعيد المباريات مثيرة للضحك، فدائمًا نلعب الكلاسيكو والمنافس مرتاح يوم إضافي، ولكننا اعتدنا على الأمر ونعتبره تحديًا إضافيًا".

وتابع: "لا أرفض توزيع المباريات ولكني فقط أراه أمرًا مضحكًا وتحدي كبير يجب التغلب عليه".

المدرب الأرجنتيني نفى وجود أي قلق من إيقاف سيرجيو راموس في مباراة إضافية بدوري أبطال أوروبا موضحًا أنّ قائد البلانكوس لم يتعمد الحصول على البطاقة.

◀️ بجانب ملعب إشبيلية "سانشيز بزخوان"، هناك أكثر من فريق تحصن أمام برشلونة على أرضه وصعّب من مهمة الفريق الكتالوني في أغلب زيارات البلوجرانا في الخارج.



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وأردف: "نحاول التركيز على مباراة ليفانتي وأعلم أنّ اللقاء ليس سهلًا ولكننا نمتلك المجموعة ذاتها التي حققت سلسلة انتصارات وسوف نحاول الاستمرار على النحو الإيجابي".

صاحب الـ 42 عامًا اشاد بفينيسيوس جونيور مؤكدًا أنّ اللاعب يمتلك صفات مميزة رغم صغر سنه وقدرته على تسجيل العديد من الأهداف".

واختتم: "مارسيلو لاعب رائع ويتدرب بصورة جيدة ويتقبل الانتقادات بصدر رحب والرد سيكون في الملعب. أما إيسكو فقد تعافى من الإصابة ويبقى فقط ماركوس ليورنتي".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر.