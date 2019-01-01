مؤتمر ريال مدريد | سولاري: إيسكو يعرف دوره والإصابات لن تؤثر علينا

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أكد سانتياجو سولاي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ كل لاعب سيحصل على فرصته بما في ذلك إيسكو مشيرًا إلى أنّ الإصابات ليست أزمة أمام بيتيس.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ريال بيتيس غدًا، الأحد، في الجولة 19 من الليجا على ملعب "بينتو فيامارين".

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لدينا العديد من الإصابات وفينيسيوس جونيور قد لا يتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد".

وتابع: "ماريانو دياز يقترب من التعافي ولست واثقًا من إمكانية لحاقه بقائمة الفريق أمام ريال بيتيس، سوف نرى ما قد يحدث".

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كلوب يصرخ 🗣️

يوجه عن قرب👤

حماسي للغاية🔥

هكذا وصف فابينيو يورجن كلوب عن قرب. pic.twitter.com/4PKIm8toFR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة إيسكو في المباراة، علّق بقوله: "لديّ 24 لاعبًا في قائمة الفريق وجميعهم يرغب في الحصول على فرصة. إيسكو يعرف ما الذي يجب فعله في موقف كهذا".

واختتم: "الإصابات لن تؤثر علينا، بالطبع نحاول استرجاعهم سريعًا ولكننا سنقاتل للفوز على ريال بيتيس".

ريال مدريد يمتلك 30 نقطة من 17 مباراة بالمركز الخامس في الليجا وبعيدًا عن الصدارة بفارق 10 نقاط.