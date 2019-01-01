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مؤتمر ريال مدريد | سولاري: إيسكو يعرف دوره والإصابات لن تؤثر علينا

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تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سانتياجو سولاي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ كل لاعب سيحصل على فرصته بما في ذلك إيسكو مشيرًا إلى أنّ الإصابات ليست أزمة أمام بيتيس.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ريال بيتيس غدًا، الأحد، في الجولة 19 من الليجا على ملعب "بينتو فيامارين".

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لدينا العديد من الإصابات وفينيسيوس جونيور قد لا يتواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد".

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وتابع: "ماريانو دياز يقترب من التعافي ولست واثقًا من إمكانية لحاقه بقائمة الفريق أمام ريال بيتيس، سوف نرى ما قد يحدث".

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة إيسكو في المباراة، علّق بقوله: "لديّ 24 لاعبًا في قائمة الفريق وجميعهم يرغب في الحصول على فرصة. إيسكو يعرف ما الذي يجب فعله في موقف كهذا".

واختتم: "الإصابات لن تؤثر علينا، بالطبع نحاول استرجاعهم سريعًا ولكننا سنقاتل للفوز على ريال بيتيس".

ريال مدريد يمتلك 30 نقطة من 17 مباراة بالمركز الخامس في الليجا وبعيدًا عن الصدارة بفارق 10 نقاط.

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