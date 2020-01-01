مؤتمر ريال مدريد | زيدان: منزعج من الإصابات وفينسيوس عليه المثابرة

إصابة الجناح الويلزي تزعج زيدان

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني إنه معجب بالروح التي يشعر بها اللاعبون في غرف خلع الملابس ويريد تعزيز هذا الأمر في الفترة المقبلة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة بلد الوليد غداً الأحد في إطار مباراة الجولة 21 من الليجا، على ملعب بلد الوليد.

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: " نحن نعرف أن الاستمرار في الفوز دائماً هذا صعب، كل ثلاثة أيام لدينا مباراة، قصة أخرى ، لحظة أخرى، و يجب أن نظهر أفضل إصدار لدينا، ستكون لعبة ضد خصم معقد للغاية خسر مباراة واحدة على أرضه هذا الموسم.

وتابع: "يمكن لبعض الفرق أن تمرر ألف تمريرة صحيحة لكنها تفوز بهدف نظيف في النهاية، لكل منا طريقته ولا أريد أن أتحدث عن أحد، كل مباراة وكل نادٍ يختلف عن الأخر".

وأردف: "بيل مصاب في كاحله ولن يتواجد معنا في المباراة المقبلة، هو غير سعيد للغياب وكذلك نحن ولكن إصابته بسيطة ونأمل في أن يكون معنا بداية من يوم الإثنين في التدريبات".

هازارد يستعد لأتلتيكو مدريد وعينه على مانشستر سيتي

وعن أهمية كاسيميرو أكد أنه لاعب هام للغاية ولكن جميع اللاعبين مهمين له مثل كاسيميرو، لديه 25 لاعبًا ومع ضغط المباريات يجب أن يكون الجميع مستعد للمشاركة والتواجد.

واستكمل حديثه قائلاً: "الجميع يرى إن الإصابات تجعلني أمام خيارات أقل وأمر مضمون أكثر ولكن دعنا نتحدث على أنني أريد 25 لاعبًا لائقًا وأكون تحت ضغط على أن أجد الجميع في مرحلة الشفاء من إصابة ما".

واختتم: " ألفارو أودريوزولا رحل إلى بايرن ميونخ من أجل الحصول على وقت أكثر وأشجعه كثيراً هو لاعب جيد وسيظهر ما تعلمه في ريال مدريد هناك، أما فينسيوس جونيور فأنا أحبه عمره 19 عاماً وعليه التطور والعمل أنصحه بالمثابرة أكثر من ذلك".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بالتساوي مع برشلونة الذي يتصدر بفارق الأهداف.