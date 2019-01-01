مؤتمر ريال مدريد | زيدان: الدوري الإسباني؟ حققناه أكثر من برشلونة

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

تحدث زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد حول تتويج برشلونة المحتمل بالدوري الإسباني ومستقبل جاريث بيل وصفقة إيدين هازارد من تشيلسي.

برشلونة يحتاج الفوز على ليفانتي يوم السبت المقبل أو خسارة أتلتيكو مدريد من فالنسيا مساء اليوم، الأربعاء، لحصد لقب الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي: "برشلونة يقترب من حسم الليجا؟ لقد حققناه 33 مرة، ماذا يمتلك برشلونة؟ تفوقوا علينا فقط خلال الفترة الأخيرة وعلينا تصحيح هذا الأمر".

وتابع: "قلت من قبل إن التتويج بالدوري الإسباني هو أهم أهدافي للموسم المقبل وسوف نقاتل لأجل هذا الأمر. تحقيق الليجا هو الأصعب".

المدير الفني للنادي الملكي أشار إلى أنّه في حال جلب صفقات جديدة بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة فهذا يعني رحيل عدد من اللاعبين.

وأوضح: "انضمام هازارد إلى ريال مدريد لا يعاني مغادرة بيل ولكن بالطبع سيكون هناك عدد من الراحلين في الصيف".

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وأردف: "حسمت موقفي من حارس مرمى الفريق الأساسي وكل شيء سيكون واضحًا الموسم المقبل ولن أتحدث عنه الآن. لدينا 3 حراس مرمى بعقود سارية".

واختتم: "خيتافي يقدم واحدة من أفضل مواسمه على الإطلاق ولن تكون مباراة سهلة ولكننا سنحاول خوض مباراة جيدة. من الصعب تحفيز اللاعبين وهم لا يمتلكون أي بطولة ينافسون عليها".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر بطولة الليجا رسميًا بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس مساء أمس، الثلاثاء.