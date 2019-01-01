مؤتمر دبي | ديشان وإنزاجي وجيجز يؤكدون أهمية التكنولوجيا في كرة القدم

تعرف على تصريحات ديشان وإنزاجي وجيجز من مؤتمر دبي

تحدث المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، ومدرب ويلز، ريان جيجز، والمتوج بالسوبر الإيطالي مع لاتسيو، سيموني إنزاجي، حول أهمية التكنولوجيا الحديثة في كرة القدم.

وقال ديشان في مؤتمر دبي: "عين المدرب هي أساس تطور كرة القدم ورغم أهمية التكنولوجيا الحديثة لكن لا شيء يتفوق على قدرة المدرب على فهم ما يحدث على الأرض".

وتابع: "كثرة البطولات التي نتنافس عليها أحد العقبات التي تواجهنا في مسألة تطوير اللعبة لأنه لا يوجد وقت لذلك. أعتقد التكنولوجيا مفيدة في هذه الحالة".

أما جيجز فصرّح: "صحيح خبرة المدرب وإحساسه باللاعبين واطلاعه على مجريات الأمور أمر يساعد على الارتقاء بأداء اللاعبين في الملعب، لكن البيانات المتدفقة تساعد بكثرة على اتخاذ القرارات الأصوب".

وواصل: "أحيانًا تساعد البيانات على الوصول إلى القرار الصحيحة مثل إعطاء اللاعبين استراحة بعد مباراة كان سببًا رئيسيًا في تحقيق الفوز في اللقاء التالي وهكذا".

من جانبه اختتم انزاجي التصريحات بقوله: "الاعتماد على التكنولوجيا ضروريًا ولكن لا يجب أن يبعدنا عن التفاعل بصورة صحيحة مع اللاعبين ومعرفة آرائهم وأفكارهم".

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، تحدث في وقت سابق حول مسيرته الكروية وموعد اعتزاله.

وكان جواو فيليكس وروميلو لوكاكو وميراليم بيانيتش قد تحدثوا عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في مؤتمر دبي.

بينما تحدث فان دير سار وسوريانو وكابيلو عن تطور الكرة الإنجليزية وحقوق اللاعب والمدرب في العصر الحديث.