مؤتمر بوطيب - رئيس الزمالك: رفضنا دعم آل الشيخ وتجهيز صفقة "مفاجأة"

حميد أحداد باقٍ برغبة جروس حسب تأكيدات رئيس القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد رئيس الزمالك بالمغربي خالد بوطيب؛ مهاجم الفريق الجديد، واصفًا إياه بالصفقة السوبر، راجعًا بالفضل إلى أبنائه أحمد وأمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالنادي.

ووقع المغربي اليوم الإثنين، رسميًا على عقود ارتداء القميص الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف قادمًا من مالاتيا سبور، وتم تقديمه بعدها في مؤتمر صحفي للإعلام.

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رئيس القلعة البيضاء قال، خلال المؤتمر الصحفي: "بوطيب إضافة قوية للفريق وصفقة سوبر بجانب الصفقات القوية التي أبرمناها من قبل مع التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز والمغربي حميد أحداد".

وأضاف: "التعاقد مع المغربي تم بجهود أمير وأحمد مرتضى، وهو درس في خدمة الزمالك، وتم بـ30 مليون جنيه، دفعناها من خزينة النادي بشكل كامل دون دعم من أحد، رغم تلقينا عرض من تركي آل الشيخ لتمويل الصفقة إلا أننا قدمنا له الشكر ورفضنا.

"الزمالك نادي كبير وعريق ولا يعمل في أي أعمال مشبوهة، والتعاقد مع بوطيب تم دون غسيل أموال أو الاستعانة بأموال مشبوهة".

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رئيس الزمالك كشف عن صفقة مفاجأة يعدها أمير مرتضى، موضحًا: "جروس؛ المدير الفني، رفض التعاقد مع ظهير أيسر، لكن أمير حاليًا يجهز صفقة قوية، لن نفصح عنها الآن، وإذا انتهت بنجاح، سأمنح أمير جائزة".

وعن موقف المغربي الآخر بالفريق حميد أحداد والذي يتم استبعاده من حسابات الجهاز الفني: "لن يرحل عن الفريق بشكل نهائي، جروس يرغب في استمراره هو وعمر السعيد".

يذكر أن بوطيب هو صفقة الزمالك الوحيدة حتى الآن، في حين رحل عن صفوفه محمود عبد العاطي "دونجا"، معارًا إلى الإسماعيلي.