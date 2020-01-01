مؤتمر برشلونة | سيتين يعد بالتغيير أمام ليجانيس ويفسر سبب رحيل بيريز

تعرف على تصريحات سيتين في مؤتمر برشلونة ضد ليجانيس

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، ضرورة تحسن الفريق وتطوير أوضاعه بعد الهزيمة من فالنسيا وتجنب مفاجآت مباريات الكأس.

برشلونة يضرب موعدًا أمام ليجانيس في "كامب نو" غدًا، الخميس، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "علينا ألا نكرر أخطاء مواجهة فالنسيا ولا ننسى أنّ ليجانيس لا يمتلك أي شيء ليخسره حينما يواجهنا في مباراة الكأس".

وتابع: "أنا سعيد بما أمتلك من لاعبين، وبالرغم من أنني مرحب بفكرة التعاقد مع مهاجم لكنني سأبحث عن الحلول حال لم نجلب أي صفقة في يناير".

وحول قرار رحيل كارليوس بيريز إلى روما، علّق: "القرار كان مشتركًا، النادي طلب رأيي وقلته واللاعب يعرف جيدًا ما حدث ولا توجد أي أزمة فنحن لا نجبر اي لاعب على المغادرة".

وأردف: "هناك الكثير من الأمور التي أحتاج للقيام بها لتحسين الوضع الحالي، الأمر يشبه الطفل الذي يحتاج للتعلم أولًا قبل الذهاب للامتحان وبالتالي سوف نقوم بذلك. هناك العديد من الأمور الواضحة من اللاعبين وهناك أخرى التي تحتاج للوقت".

مدرب ريال بيتيس السابق أكد أنّ هناك العديد من التغييرات التي ستحدث في مباراة ليجانيس مقارنة بمواجهة فالنسيا، كما أشاد بما يقدمه أرتور مؤكدًا أنّه بحاجة للوقت للتطور".

واختتم: "في العادة أتحدث ع اللاعبين الذين يطلبون الرحيل عن النادي، ولكني لم أجلس مع أرتورو فيدال لأنه لم يطلب المغادرة".

جدير بالذك أنّ كيكي حقق انتصارين وهزيمة واحدة ولم يسجل برشلونة سوى 3 أهداف فقط كلها جاءت في الشوط الثاني.