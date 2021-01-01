مؤتمر الدحيل | لموشي يحدد أخطر لاعبي الأهلي .. والمعز علي: سنقاتل للفوز

المدير الفني للدحيل يكشف عن أخطر لاعبي الأهلي قبل مواجهته

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري، على أنه فخور للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في قطر، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا قوة خصمه "الأهلي المصري"، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما.

لموشي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة الأهلي: "أود أن أقول كم أنا فخور بتواجدي هنا، وأن أكون مدرب لفريق نادي الدحيل، والعمل الذي قام به العمل الذي قام به المدرب السابق، وهو ما جعل النادي يشارك في هذه البطولة الرائعة".

المدرب الفرنسي تابع: "ملعب المدينة التعليمية، قد يكون جديدًا للاعبين، بالنسبة لي هو ملعب مدهش ورائع، وأتوقع أننا سنقدم أفضل ما لدينا، ضد فريق صعب جدًا وهو الأهلي المصري، والملعب سيكون مفتوحًا للجماهير، وإذا أنا معجب جدًا بالملعب، ولكن المباراة ستكون صعبة".

وتحدث صبري لموشي عن مواجهة الأهلي حيث قال: "الأهلي من الواضح أنه فريق قوي جدًا، ولديه نتائج ونجاحات كبيرة في إفريقيا، وفاز ببطولة دوري الأبطال الموسم الماضي، وأحرز الدوري المصري مرات متتالية، ويمتلك لاعبين مميزين وأيضًا مدرب كبير، ونعرف قيمة الفريق جيدًا".

وواصل: "بطبيعة الحال نعرف أن هناك أعداد كبيرة من المصريين، وربما سنجد مشجعين أكثر لفريق النادي الأهلي، وأفضل ذلك على أن يكون الملعب خاليًا من الجماهير".

وأردف: "علينا الصمود أمامهم ونضغط عليهم جيدًا، وأن نجد حلولًا في حالة وضعنا في مواقف صعبة، ولذلك سنكون في مواجهة صعبة، وأنا أعرف هذا الفريق بشكل أكبر منذ أسابيع".

وبعد سؤاله عن أبرز لاعبي الأهلي، قال لموشي: "بالنسبة للاعبين المهمين لا أعطيك خطة التشكيل اليوم، ويمكنني أن أقول لك نعرف أن الظهير الأيسر علي معلول يجيد الضربات الثابتة، في وسط الميدان هناك لاعبون ممتازون، ونعرف كيف يمكنهم وضعنا في مواقف صعبة، ولذلك أنا سأحاول الضغط قدر الإمكان، وأن يكون نسق المباراة مرتفعًا لنجد أجوبة على المشاكل التي قد تواجهنا، ونستخدم المميزات بالنسبة لفريقنا".

وتحدث مهاجم فريق الدحيل المعز علي، على مواجهة الأهلي، حيث قال: "سعداء للمشاركة لأول مرة بالمونديال، ومثل ما قال المدرب أننا معتادين على الملعب، وسنلعب على أرضنا وسط جماهيرنا، ونتمنى أن نسعد جماهير نادي الدحيل".

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واستطرد قائلًا: "سندخل البطولة بجدية أكبر، ولم أفكر في أن أصبح هداف البطولة، وهدفنا هو الوصول إلى أبعد مدى بالبطولة، وجاهزين للبطولة، وأهم شيء مساعدة فريقي والوصول إلى نصف النهائي، وأعتقد أن هذا المهم للاعبين المهاجمين بالفريق".

واختتم المعز تصريحاته قائلًا: "سنقاتل في مباراة الأهلي، وسنعد الجماهير بالمقاتلة خلال الـ90 دقيقة وأتمنى أن نحقق الفوز".

الدحيل سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر، حيث سيلعب الفائز أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة.