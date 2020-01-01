مؤتمر إنتر | كونتي: نحن فريق بلا خبرة وعلينا التواضع أمام الجميع

المدرب الإيطالي شدد على ضرورة التواضع أمام كالياري

قال أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر الإيطالي، إن مباراة فريقه أمام كالياري في الدوري ستكون في غاية الصعوبة على الجميع.

ويواجه إنتر كالياري غداً في الجولة 21 من الدوري الإيطالي ويسعى للفوز للعودة إلى الانتصارات في الدوري بعد الاخفاق أمام ليتشي في الجولة 20 بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "علينا أن نعمل بعقلية تسجيل الأهداف دائماً علينا التسجيل طوال الوقت ووضع الكرة في المرمى كلما سنحت لنا الفرصة الدفاع على مرمانا يجب أن يكون بتسجيل أهداف أكثر".

وعن مدى رضاه عن الصفقات التي أجراها الفريق حتى الآن في الميركاتو الشتوي أكد أنه تعاقد مع لاعبين ليكونوا بدلاء للذي رحلوا أو إصابتهم طويلة تلك هي سياستنا في التعاقدات نشتري ما نحتاج إليه".

وأردف: "علينا أن نكون متواضعين أمام كل الفرق أظن أن الغرور تسرب إلينا في مباراة ليتشي ففشلنا في الفوز، علينا أن نتواضع مع ليتشي وكالياري وكل الفرق المتواجدة في أسفل جدول الترتيب".

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واستكمل: " "الفريق ليس لديه خبرة، ولا يوجد لديه مكونات تتيح ضمان الفوز في بعض المباريات نحن أمام فريق جديد، علينا أن نواصل الضغط على المتصدر لقد أخذنا الآن يونج للتعويض عن إصابة اللاعب أسامواه وموسيس على سبيل الإعارة.

واختتم: "علينا عدم النظر إلى تصدر يوفنتوس وانتظار تعثرهم هذا ليس صحيحاً علينا أن نصب تركيزنا بالفوز في كل المباريات وليس انتظار سقوط يوفنتوس".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 51 ليكون الفارق بينهم 4 نقاط.