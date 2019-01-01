مؤتمر إنتر | سباليتي: قبل مجيئي ميلان روما كانوا الأفضل

تعرف على تصريحات سباليتي قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي إنتر، أنّ الفريق تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وصار منافسًا قويًا بعد أنّ كان روما وميلان يتفوقان عليه.

إنتر يحل ضيفًا على فيورنتينا مساء غد، الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني للنيراتزوري في المؤتمر الصحفي: "حينما جئت لإنتر كانت فرق مثل ميلان وروما في مستوى أفضل ويتفوقون علينا في الترتيب. الآن الوضع اختلف".

وتابع:"كل مباراة الآن بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريق وليس فقط مواجهة فيورنتينا، نحن في حالة جيدة ونحتاج للفوز حتى لا تلحق بنا الفرق الأخرى".

مدرب روما السابق أشاد بمستوى إيفان بيريسيتش ورادجا ناينجولان مؤخرًا مؤكدًا أنّ بوليتانو لاعب يمنح الفريق القدرة على السيطرة والتمرير تحت الضغط وفي أنصاف المساحات.

🔢 كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ◀️ أهدر 13 فرصة محققة pic.twitter.com/GncNwSNItJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأردف: "ماورو إيكاردي سيعود قريبًا أما كايتا فإصابته تحتاج لبعض الوقت".

واختتم: "الهدف دائمًا التركيز في كل مباراة والسفر إلى فلورنسا بهدف الفوز والابتعاد أكثر عن المنافسين".

إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان في المركز الرابع.