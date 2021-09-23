مأساة في الدوري الفرنسي .. وفاة مشجع بعد أحداث مباراة أنجيه ومارسيليا

الدوري الفرنسي يعيش أيامًا صعبة بسبب الشغب الجماهيري.

شهدت الجولة السابعة من منافسات موسم 2021-2022 في بطولة الدوري الفرنسي مأساة مروعة، بعد وفاة أحد مشجعي نادي مارسيليا أثناء رحلة عودته من أنجيه لحضور مباراة الفريقين.

وشهدت مباراة أنجيه ومارسيليا والتي انتهت بالتعادل السلبي أحداث شغب بين جماهير الفريقين، حين قامت جماهير مارسيليا بالتوجه إلى أسفل المدرجات، للاشتباك مع أصحاب الأرض.

وخلال تلك الأحداث، قامت جماهير مارسيليا باقتحام أرض الملعب بعد المباراة، لكن الأمن تمكن من السيطرة على الجمهور.

ويبدو أن أحداث الشغب امتدت إلى خارج الملعب، بعدما تعرض أحد جماهير نادي مارسيليا لحادث مروري أودي بحياته أثناء عودته إلى المدينة الساحلية، لكن لا تزال أسباب وملابسات هذا الحادث غير معروفة.

نادي مارسيليا أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتعزية أسرة المشجع.

وجاء في البيان: "مارسيليا علم ببالغ الحزن في الليلة الماضية أن أحد مشجعيه توفي في حادث مروري مأساوي".

وأضاف: "النادي يود أن يرسل خالص تعازيه إلى عائلة الفقيد، والدعم الكامل من مجتمع مارسيليا ومشجعيه".

L’Olympique de Marseille a appris cette nuit avec une infinie tristesse la disparition d’un de ses supporters dans un tragique accident de la route. Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM. 🙏🖤 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 23, 2021

ليس الحادث الوحيد

الغريب أن الشغب في مباراة أنجيه ومارسيليا لم يكن الحدث الوحيد مساء الأربعاء، حيث كشفت شبكة "rmc" الفرنسية عن وقوع مشاحنات بين الجماهير قبل مباراة مونبلييه ضد بوردو.

ونشبت عدة مشاجرات بين مشجعي الفريقين في شوارع مونبلييه قبل انطلاق اللقاء، وأسفرت عن إصابة 16 شخصًا.

الحادثان يعيدان إلى الأذهان الواقعة الأشهر في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، حين اقتحمت جماهير نيس أرض الملعب خلال مباراة مارسيليا للاعتداء على ديمتري باييت، بعد مشاحنات بين اللاعبين والجماهير.

اجتماع عاجل للجنة الانضباط

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل مساء الخميس، للنظر في الأحداث التي وقعت مساء الأربعاء.

اللجنة تجتمع بشكل دوري مساء كل أربعاء، لكن بالنظر إلى فداحة الأحداث، فقد قررت الاجتماع مساء الخميس، للبت في القضيتين.

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