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مأساة رقمية في خسارة ميلان الرابعة لهذا الموسم

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Getty Images
بداية سيئة للغاية من جانب الروسونيري..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سقط ميلان الإيطالي للمرة الرابعة هذا الموسم في الكالتشيو، على يد فيورنتينا في سان سيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع السادس.

فرض ماركو جيامباولو مدرب النادي مقعده في التاريخ بتلك النتيجة، إذ بات أول مدرب لميلان يخسر 4 مباريات من أول 6 له في الدوري في آخر 30 عاماً.

أما عن اسماعيل بن ناصر لاعب وسط الرسونيري، فقد بات أول لاعب يتسبب بركلتي جزاء في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي منذ أنجيلو أوجبونا في مباراة كالياري وتورينو (فبراير 2013).

أيضاً وبعد خسارة ديربي ميلانو بنتيجة 2-0 ضد إنتر، خسر ميلان مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعبه للمرة الأولى منذ مايو 2017.

وأخيراً، هذه هي المرة الأولى التي يخسر بها النادي 4 مباريات من أصل أول 6 في الكالتشيو، منذ عام 1938-1939، وليس لها سوى واقعة إضافية في 1930-1931.

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