مأساة جديدة.. السرطان ينهي حياة مراهقة تشارلتون

استيقظت جماهير كرة القدم على فاجعة جديدة، حيث توفت حارسة المرمى الشابة لنادي تشارلتون جوردان داويس بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت جوردان قد اكتشفت إصابتها بالسرطان في نوفمبر الماضي بالصدفة، حين خضعت لفحص طبي احترازي للتأكد من سلامتها بعد اصطدامها بلاعبة في إحدى المباريات.

وبعد الفحص تم اكتشاف إصابتها بورم خبيث في الكبد، ومنذ ذلك الحين خضعت للعلاج المكثف من أجل السيطرة على الورم.

Everyone at Charlton Athletic Women is saddened to hear the news that former player Jordan Dawes has passed away today. Our thoughts are with her family at this difficult time. #cafc pic.twitter.com/EaRrEH4FSg