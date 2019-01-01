ليون يكثف محاولاته لضم لوران كوسيلني

المهمة ليست سهلة على النادي الفرنسي

يواجه نادي ليون الفرنسي، العديد من المصاعب للتعاقد مع لوران كوسيلني مدافعه نظيره الإنجليزي أرسنال هذا الصيف.

كوسيلني يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع المدفعجية، وتبدو فرصة استمراره غامضة حتى الآن.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت وجود اهتمام قوي من أندية رين، باير ليفركوزن، ميلان وكذلك ليون لضمه.

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وأوضحت أن ليون هو الطرف الأكثر اهتماماً، بل تقدم بعرض رسمي لأرسنال للحصول على خدمات صاحب الـ33 عاماً.

العقبة الأولى أمام الصفقة هي إمكانية ميول أرسنال للحفاظ على مدافعه المخضرم بالفريق، في حالة عدم التعاقد مع مدافع خبرة بالسوق الحالي.

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وهو ما قد يدفع المدفعجية للتفاوض مع كوسيلني، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020.

والمشكلة الثانية هي رغبة ليون في التخلص من مدافعه مارسيلو قبل التعاقد مع أي مدافع جديد.

وفي حالة الفشل في ضم كوسيلني، يستهدف ليون بعض الخيارات الأخيرة، وأبرزها الثنائي إيريك باييه مدافع مانشستر يونايتد ويواكيم أنديرسين مدافع سامبدوريا.