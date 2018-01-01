ليون يرفض عرض مانشستر سيتي لشراء "خليفة فيرناندينيو"

العرض المالي لم يُعجب الفريق الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة تايمز الإنجليزية أن ليون رفض عرضًا من مانشستر سيتي لشراء لاعب وسطه تانجي ندومبيلي خلال يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة في التفاصيل أن بيب جوارديولا مُعجب كثيرًا باللاعب صاحب الـ22 عامًا خاصة لأدائه القوي خلال مواجهتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا، إذ يراه المعوض الأفضل للاعب الوسط فيرناندينيو.

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وقد تقدم السيتي بعرض قيمته 45 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب المطلوب في العديد من الأندية ومنها نابولي وريال مدريد وبرشلونة، لكن ليون رفض العرض تمامًا مطالبًا بالحصول على 75 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وارتبط السيتي كذلك بزميل ندومبيلي، حسام عوار، الذي مدحه جوارديولا كثيرًا بعد مباراة التعادل 2-2 مع ليون، موضحًا أن الجميع يتحدث عن ندومبيلي لكن عوار أيضًا لاعب رائع يُجيد اللعب والكرة بين قدميه ويبذل الكثير من الجهد على أرض الملعب.

وادعت الصحافة الإنجليزية أن السيتي يُجهز عرضًا بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني لضم عوار صاحب الـ20 عامًا، مؤكدة أن النادي الإنجليزي لن يضم اللاعبين معًا بل سيتعاقد مع أحدهما.