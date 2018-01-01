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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

ليون يؤكد غياب رافائيل 3 أشهر

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Getty Images
ضربة لليون في أهم أوقات الموسم

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الفرنسي، بورنو جينيسو، لنادي ليون الفرنسي، غياب لاعبه البرازيلي رافائيل لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ونجح ليون في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن المدرب غياب الظهير الأيمن، لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، بعدما خضع لعملية جراحية في الفخذ.

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في حين دخل الثنائي، ماكسويل كورنيه وجيريمي موريل في الاستفشاء من الإصابات التي لحقت بهم.

لاعب مانشستر يونايتد، يغيب منذ الطرد أمام سانت إيتيان في مباراة الديربي، ليغيب عن لقاءات الفريق الأخيرة.

وقد يغيب الظهير الأيسر عن مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.

وسيعرف ليون الفرنسي، هوية منافسه في الدور الثاني من المسابقة الأوروبية، عقب قرعة دور الـ16 يوم الأثنين المقبل.

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