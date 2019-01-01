ليون يضمن تواجده بدوري الأبطال بفضل تشيلسي

تتويج تشيلسي لمصلحة الكرة الفرنسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ضمن ليون مقعده بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فاز تشيلسي بالدوري الأوروبي وحرم أرسنال من مقعد إنجليزي إضافي.

قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على حصول بطل الدوري الأوروبي على مقعد بدوري المجموعات للأبطال، ولكن في حال تأهله من دوريه يذهب إلى ثالث الدوري الفرنسي الذي كان سيلعب الأدوار التمهيدية.

وكان ليون قد حل ثالثاً في الدوري الفرنسي بعد صراعه مع سان إتيان على مدار الموسم، ولكن نجح بحسم الأمر في الجولات الأخيرة.

جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، بعث بالتنهئة لتشيلسي عبر صفحته على "تويتر" قائلاً: "برافو تشيلسي على هذا الانتصار الجميل، وبفضل نجولو وأوليفييه".

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وأكمل: "نشكركم على منحنا السعادة للعودة لمجموعات دوري الأبطال، شكراً برونو على هذا الموسم المميز".

ليون كان قد أقال مدربه برونو جينيسو، وعين بدلاً منه البرازيلي سيلفينو ومعه مواطنه وأسطورة الفريق جونينيو كمدير رياضي.

يذكر أن تشيلسي اكتسح أرسنال مساء الأربعاء بنتيجة 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي وحقق اللقب للمرة الثانية بتاريخه بعد 2013.