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دوري أبطال أوروبا

مدرب ليون: لدينا كل المقومات للفوز على برشلونة

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جينسيو برونو المدير الفني لفريق ليون يثق في إمكانية الفوز على برشلونة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال برونو جينسيو المدير الفني لفريق أولمبيك ليون إن مواجهة برشلونة ستكون صعبة، وذلك بعد أن أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على المواجهة بينهما.

وقال جينسيو: "كانت هذه القرعة قوية ومعقدة، مواجهة برشلونة تحدٍ رائع، أعتقد أننا قادرون على التطور قبل مواجهتهم في مباراتي الذهاب والعودة".

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كما أضاف مدرب ليون: "من الرائع أن نرى صامويل أومتيتي مرة أخرى، لا يزال أمامنا الكثير من الوقت للتحضير للمباراة وإيجاد طريقة للتعامل مع ميسي، الكل في الفريق يريد خوض هذه المباراة، هذا ما يجعلنا نصب كل تركيزنا قبل مواجهتهم بشهرين، أعتقد إننا لدينا كل الإمكانيات للفوز على برشلونة".

يذكر أن لأولمبيك ليون كان قد احتل وصافة مجموعته في دور الـ 32، خلف المتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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