الهزيمة على أرض إنتر ميامي أتت بفضل ثلاثية جونزالو تابيا "هدفين منهما ضربة جزاء"، وطه حبروان، في الدقائق 9، 52 و58 من عمر المباراة.

وبخلاف الأداء الدفاعي السيئ لرفاق البرغوث، فقد سهّل جونزالو لوجان المباراة أكثر على كولومبوس بعدما تحصل على كارت أصفر ثاني، ومن ثم أحمر في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، على إثر تدخل ساذج على قدم لاعب الخصم.

على إثر تلك الهزيمة، أصبح لا مفر أمام إنتر ميامي سوى الفوز في المباراتين المقبلتين في الأدوار الإقصائية، كي يتأهل للدور المقبل.

وللتعمق أكثر فيما قدمه ليونيل ميسي تحديدًا، في هزيمة إنتر ميامي أمام كولومبوس، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

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أفراح البدايات

هنا اللقطة المضيئة الوحيدة لليونيل ميسي في المباراة، حيث توج قبل انطلاق صافرة البداية بالحذاء الذهبي للدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي.

وكان ليو قد تصدر قائمة هدافي الموسم المنتظم من الدوري الأمريكي 2026، بعد تسجيله 26 هدفًا، ليصبح أول لاعب في الدوري الأمريكي يحصد الجائزة نفسها مرتين متتاليتين، إذ فعل موسم 2025 برصيد 29 هدفًا.

زملاء في وادٍ آخر وحارس حجّم ميسي

بالانتقال للحديث عن تفاصيل المباراة ذاتها، فقد أقلق ميسي جماهيره خلال عمليات الإحماء، وقتما أظهر انزعاجه من إصابة في العضلة الضامة، لكنه موقف معتاد، كونه غائب عن الملاعب منذ أكثر من 15 يومًا، على إثر اعتزاله الدولي مؤخرًا.

على كلٍ، لم تؤثر تلك الانزعاجات على المستوى الفني لليو أمام كولومبوس، حيث خاض 90 دقيقة كاملة، كان خلالها الأفضل بين زملائه.

خلق ميسي فرصتين لزملائه، لم يترجموها لأهداف، فيما كانت الفرصة الأخطر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، حينما أرسل تمريرة بينية خلف دفاعات كولومبوس للويس سواريز، لكن الأخير سدد الكرة بجوار القائم رغم انفراده بالحارس باتريك شولت.

بالحديث عن باتريك شولت فهو نجم المباراة الأول، إذ حجّم تسديدات ميسي بطريقة أكثر من رائعة، ما بين تسديدات قريبة من داخل منطقة الجزاء أو حتى الركلات الحرة البعيدة، فرغم تنفيذ ليو الرائع لإحداها في الزاوية 90 إلا أن حارس كولومبوس أبدع في التصدي له، حارمًا إياه من هز شباكه.

ومع فشل ميسي في الوصول لمرمى شولت، بدى لاعبو إنتر ميامي كذلك عاجزين في فهم الأرجنتيني، فكل تمريرة بينية أو محاولة لصناعة هدف، تضيع إما ببطء رد الفعل أو لقدرة دفاع كولومبوس على إغلاق الخطوط، في وقت كانت به خطوط إنتر ميامي مفتوحة على مصرعيها.

ناهيك عن الأخطاء الفردية القاتلة؛ ما بين خطأ ساذج بعرقلة لاعب الخصم من قبل حارس إنتر ميامي دايني سانت كلير، كلف فريقه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، وتدخلات على لاعبي الخصم من لوجان؛ كلفته إنذارين في أول 36 دقيقة، ومن ثم لعب فريقه بعشرة لاعبين بقية اللقاء.

لاختصار الحديث في هذا الجانب، فقد خلق ميسي فرصتين، وسدد تسديدتين؛ كلتاهما على المرمى، فيما أهدر بنفسه فرصة هدف محقق.

فيما كانت سلبيته الأكثر في العرضية غير المتقنة، فحصل على 0% رغم إرساله ست عرضيات، وحتى في المراوغات، لم يحصل سوى على 57% (4 من 7).

سلوك غير رياضي .. عودة مجاملاته للصورة

ومن المرات النادرة التي يخطف بها السلوك غير الرياضي لليونيل ميسي الأنظار أكثر مما قدمه فنيًا داخل المستطيل الأخضر..

الحديث هنا عما حدث في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول، حيث تحصل حينها ميسي على رمية تماس، سعى لتنفيذها بسرعة، لكن مهاجم كولومبوس جونزالو تابيا حاول تعطيله بالوقوف أمامه تارة ورفع يده أمام الكرة تارةً أخرى.

فماذا فعل البرغوث؟ .. لم يشتكِ للحكم لإنذار لاعب الخصم، وقرر التعامل بنفسه، فدفع وجه تابيا بالكرة مرة ثم ألقى الكرة من مسافة قريبة على وجه خصمه بعدها بثوانٍ.

والغريب أنه بعد فعلته، امتلك الجرأة للشكوى للحكم من سلوك خصمه برفع يده أمام الكرة!

تلك الواقعة كلفت ميسي وتابيا كارتين صفراوين، فيما وضع ليو نفسه في موقف شبهة، حيث طالب كولومبوس بمنحه كارت أحمر للسلوك العنيف.

أما عن حكم المباراة، فقد كتب في تقريره أن القوة المستخدمة لم تكن مفرطة، والمخالفة لم ترق للسلوك العنيف، مبررًا اكتفائه بالكارت الأصفر، بحسب ما أكد الصحفي جوزيه أرماندو.

الوضع حاليًا إنتر ميامي مُهدد بخسارة ميسي فيما تبقى من أدوار إقصائية، حال رأت لجنة الانضباط أنه يستحق عقوبة أكبر من الكارت الأصفر.

حول ذلك، علق الصحفي أرماندو: "نادرًا ما شاهدت ميسي يفقد أعصابه مع إنتر ميامي كما فعل الليلة، قد تكون بطاقة صفراء أو حمراء، كل شخص حر في التعبير عن رأيه كيفما يشاء. لكن ما لا شك فيه هو أن ميسي واعٍ بمدى أهميته للفريق، ومع ذلك عرّض نفسه للخطر بطريقة غير ضرورية".

وأضاف: "قد تتدخل لجنة الانضباط، ومن أجل لعبة تافهة كهذه، يتعرض موسم إنتر ميامي للخطر. لن يكون غريبًا، لقد كان عامًا كارثيًا على إنتر ميامي في جوانب عديدة".

فيما كان رد تابيا على هذه الواقعة في بداية الشوط الثاني، حيث سجل الهدف الثالث لكولومبوس بعدما افتتح التهديف بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة.

حتى جمهور إنتر ميامي لم يسلم!

جدل ميسي لم ينته في المباراة عند ما فعله تجاه لاعب الخصم، فقد وصل لجماهير إنتر ميامي كذلك..

البرغوث في وقت تقام به المباراة على أرض إنتر ميامي، لم يتوجه عقب المباراة لتقديم اعتذاره للجماهير كما فعل بعض زملائه، إنما اكتفى بالوقوع لبضع دقائق داخل الملعب لتحية لاعبي الخصم، ثم توجه لغرف خلع الملابس.

تصرف مشابه لهذا انتُقد على إثره ليو أكثر من مرة من رابطة مشجعي إنتر ميامي .. لكن لا جديد!