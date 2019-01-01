ليونيل ميسي أول أجنبي يفوز بـ 10 ليجا في تاريخ إسبانيا

ليونيل ميسي يقود برشلونة للفوز بالدوري الإسباني ويواصل أرقامه المميزة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح ليونيل ميسي رسميًا أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصل إلى حاجز الـ 10 ليجا، ليصبح هو أكثر لاعب غير إسباني تتويجًا بالليجا عبر التاريخ.

وقاد ليونيل ميسي برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني بعدما سجل هدف الفوز على ليفانتي في مواجهة حسم اللقب بالنسبة للفريق الكتالوني.

وبهذا التتويج، وصل ليونيل ميسي إلى لقب الليجا رقم 10 له في تاريخه، وذلك بعد التتويج في مواسم 2006، 2007، 2009، 2010، 2011، 2013، 2015، 2016، 2018، 2019.

وبهذا أصبح ليونيل ميسي هو ثاني أكثر لاعب تتويجًا بالدوري الإسباني عقب أسطورة ريال مدريد فرانشيسكو خينتو الذي توج بالدوري الإسباني في 12 مناسبة.

— Coral (@Coral) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وبنفس رصيد تتويجات ميسي يأتي مدافع ريال مدريد السابق خوسيه مارتينيز بيرري، ومن ثم يأتي أندريس إنييستا بـ 9 تتويجات.

ويعتبر ميسي هو اللاعب غير الإسباني الوحيد بين هؤلاء، ليصبح هو أكثر أجنبي تتويجًا بالدوري، فضلًا عن كونه الهداف التاريخي للبطولة.

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يذكر أن هذا اللقب يعتبر هو الثامن لبرشلونة في آخر 11 عامًا، والثاني له على التوالي، والسادس والعشرين له في تاريخه.