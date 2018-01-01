ليوناردو يلوم التحكيم والضوضاء بالتسبب في وداع ميلان للدوري الأوروبي

ميلان خسر بالثلاثة في اليونان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه المدير الرياضي لميلان ليوناردو أصابع الاتهام نحو التحكيم وجماهير أوليمبياكوس بعد خسارة الفريق أمام الأخير ووداع الدوري الأوروبي.

وخسر ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه اليوناني وسط احتجاجات من لاعبيه على القرارات التحكيمية، وخصوصاً ركلة الجزاء التي مُنحت لأوليمبياكوس.

وقال ليوناردو مع "سكاي": "غادرنا الدوري الأوروبي وسنحلل الآن المباراة، إذا كان الأداء أو أي شيء آخر". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "أريد رؤية الحالات التحكيمية، الهدف، ركلة الجزاء، ركلة ركنية أتى منها الهدف، كلها لقطات تحتاج لإعادة مشاهدتها".

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وواصل البرازيلي: "بالإضافة أن كان هناك ضوضاء رهيبة في كل مرة ميلان يبدأ بالهجوم، لا أعرف إذا كان مسموحاً أصلاً بدخول آلة مشابهة للملعب".

وأكمل: "لسنا سعداء بالموقف والأخطاء العدة، لو تواجد حكم الفيديو لاختلف الوضع، نحن في مرحلة إعادة بناء ونحتاج للتحسن".

وختم: "دخلنا المباراة متوفقين بثلاث نقاط ولكن غادرنا البطولة، هذا وضع غير سليم".

وتأهل كلاً من ريال بيتيس وأوليمبياكوس عن المجموعة، والأخير بفارق الأهداف فقط عن ميلان.