ليوناردو يُزيد من شائعات ميسي وباريس سان جيرمان: إنه على قائمتنا!

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

اعترف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن اللاعبين الكبار من طينة ليونيل ميسي دائمًا وأبدًا ما سيكونوا موضع اهتمام من ناديه، في الوقت الذي أبدى فيه تفاؤله بشأن تمديد عقد الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

وكانت شائعات ميسي وباريس سان جيرمان قد اشتدت في الآونة الأخيرة بعد تصريحات نيمار التي قال فيها أنه يطمح بلم الشمل مرة أخرى مع البرغوث في فريق واحد.

وبالنسبة لليوناردو، فإن الأمر من الممكن أن يتحقق إذا كانت جميع الأطراف منفتحة نحو المفاوضات، لكنه لا يحبذ الحديث كثيرًا في قضية لا تزال "تخمينية" بحتة في الوقت الراهن.

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البرازيلي في تصريحات للصحافة قال "اللاعبون الكبار مثل ميسي سيكونون دائمًا على قائمة باريس سان جيرمان، لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به".

كما أضاف "لكننا نجلس على طاولة الأندية التي تتابع الأمر عن كثب، في الواقع لا، نحن لم نجلس بعد ولكن كرسينا محجوز! أربعة أشهر فترة طويلة في كرة القدم (حتى نهاية عقد ميسي وبرشلونة)، خاصة في هذه الحالة".

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أما بخصوص نيمار وكيليان مبابي، فقال "آمل أن يمتلكا القناعة بأن باريس سان جيرمان هو مكان جيد في الوقت الحالي للاعب كرة قدم عالي المستوى والطموح".

وتابع "علينا أن نجد اتفاقًا بين رغباتهما وتطلعاتهما وتوقعاتنا ووسائلنا. ليس علينا أن نتوسل إليهما ونقول أرجوكما ابقيا معنا!".

وأتم "قلت أكثر من مرة أن أولئك الذين يريدون حقًا البقاء معنا سيبقون، نتحدث بانتظار ولديّ مشاعر طيبة بشأن هذا الأمر".

الجدير بالذكر أن عقد مبابي ونيمار ينتهي في صيف 2023، ويضع ريال مدريد عينه على الأول، بينما لا يزال الثاني يحلم بأن يعود مرة أخرى إلى برشلونة.