ليوناردو يثير الشكوك حول عودته إلى السعودية

ليوناردو فسخ عقده مؤخرًا مع الوحدة الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثار البرازيلي ليوناردو دي سوزا، لاعب الوحدة الإماراتي السابق، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن سفره إلى السعودية.

وكان ليوناردو قد فسخ تعاقده مع الوحدة مؤخرًا بالتراضي، دون الكشف عن وجهته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع وجود مفاوضات من أكثر من نادي.

ونشر اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، صورة له في مطار دبي ويؤكد اتجاهه إلى السعودية دون الكشف عن السبب.

وأشارت بعض التقارير مؤخرًا حول وجود بعض المفاوضات من أكثر من نادي سعودي للحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على وجود مفاوضات من جانب نادي شباب الأهلي دبي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليوناردو قد لعب مع أهلي جدة خلال موسم 2017 – 2018، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى الوحدة الإماراتي ويفسخ تعاقده مؤخرًا.